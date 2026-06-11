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Heboh Isu Penculikan Mama Sinta, Pangdam Mandala Trikora: Tidak Ada Anggota TNI Terlibat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:49 WIB
Heboh Isu Penculikan Mama Sinta, Pangdam Mandala Trikora: Tidak Ada Anggota TNI Terlibat!
Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia/ist
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PAPUA -  Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan, bahwa tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam isu dugaan penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta yang viral di media sosial.

Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia memastikan, informasi yang berkembang di publik tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, tidak ada tindakan pemaksaan dalam keberangkatan Mama Yasinta ke Jakarta.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kat Frits Wilem, Kamis (11/6/2026).

Jenderal Kopassus ini menambahkan, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sendiri sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses pemindahan. Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan.

“Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidaklah benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegas Frits.

Mantan Danrem 173/Praja Vira Braja ini menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta.

 

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