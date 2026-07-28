Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Perkuat Ketahanan Pangan di Pedesaaan Sukoharjo

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:20 WIB
TNI Perkuat Ketahanan Pangan di Pedesaaan Sukoharjo
TNI perkuat ketahanan pangan di pedesaan (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA – TNI berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan berbagai langkah taktis, seperti memenuhi kebutuhan air bagi warga Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan pembangunan sumur bor diharapkan memenuhi kebutuhan air guna menunjang irigasi pertanian sekaligus menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.

Kodim 0726/Sukoharjo melaksanakan pembangunan dua titik sumur bor di Dukuh Lumbungsilayu dan Dukuh Menur lewat TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129. Personel Satgas TMMD bersama warga secara gotong royong dalam pembangunan sumur bor. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menghadirkan solusi atas kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan di wilayah pedesaan.

Masyarakat menyambut antusias. Bagi para petani, ketersediaan air menjadi harapan baru untuk menjaga produktivitas lahan dan menghadapi musim tanam dengan lebih optimistis.

Dansatgas TMMD Reguler ke-129, Letkol Inf Reza Sahputra, menegaskan, program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin setiap kegiatan TMMD benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Ketika akses air terpenuhi, pertanian dapat berkembang, perekonomian masyarakat bergerak, dan kesejahteraan pun ikut meningkat. Itulah tujuan utama yang terus kami perjuangkan melalui TMMD," katanya, Selasa (28/7/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pangan ketahanan pangan TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/338/3231437/tni-bo5G_large.jpg
Prajurit TNI AD Dibunuh Secara Sadis di Tangerang, 4 Pelaku Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229041/tni-YZ3l_large.jpg
TNI Buka Suara Terkait Pengerahan Pasukan Jaga Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/337/3225684/tni-TcZ5_large.jpg
Momen Ribuan Warga dan Anggota TNI Nobar Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/340/3224484/tni-L4CY_large.jpg
Pasukan Elite TNI AD Tangkap WNA Penyelundup Puluhan Kilogram Sabu, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224302/tni-opa7_large.jpg
Mabes TNI Ungkap Alasan Kerahkan Prajurit saat Demo Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223564/tni-pqZk_large.jpg
Soal Meritokrasi di TNI, Kapuspen: Jabatan Tidak Ditentukan seperti Urut Kacang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement