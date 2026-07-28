TNI Perkuat Ketahanan Pangan di Pedesaaan Sukoharjo

JAKARTA – TNI berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan berbagai langkah taktis, seperti memenuhi kebutuhan air bagi warga Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan pembangunan sumur bor diharapkan memenuhi kebutuhan air guna menunjang irigasi pertanian sekaligus menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.

Kodim 0726/Sukoharjo melaksanakan pembangunan dua titik sumur bor di Dukuh Lumbungsilayu dan Dukuh Menur lewat TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129. Personel Satgas TMMD bersama warga secara gotong royong dalam pembangunan sumur bor. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menghadirkan solusi atas kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan di wilayah pedesaan.

Masyarakat menyambut antusias. Bagi para petani, ketersediaan air menjadi harapan baru untuk menjaga produktivitas lahan dan menghadapi musim tanam dengan lebih optimistis.

Dansatgas TMMD Reguler ke-129, Letkol Inf Reza Sahputra, menegaskan, program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin setiap kegiatan TMMD benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Ketika akses air terpenuhi, pertanian dapat berkembang, perekonomian masyarakat bergerak, dan kesejahteraan pun ikut meningkat. Itulah tujuan utama yang terus kami perjuangkan melalui TMMD," katanya, Selasa (28/7/2026).