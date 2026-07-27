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Tantangan Tugas Makin Kompleks, Panglima TNI Minta Perwira Muda Kuasai Teknologi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |11:15 WIB
Tantangan Tugas Makin Kompleks, Panglima TNI Minta Perwira Muda Kuasai Teknologi
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
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JAKARTA – Prajurit TNI diminta untuk menguasai teknologi guna mengatasi tantangan tugas yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada para perwira remaja saat memimpin upacara Prasetya Perwira Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikma PA PK) TNI Reguler Gelombang I Tahun Ajaran 2026. Sebanyak 734 perwira muda resmi dilantik pada acara tersebut.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada para perwira remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik.

"Keberhasilan ini merupakan awal pengabdian sebagai perwira TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa," kata Panglima TNI dalam amanatnya, Senin (27/7/2026).

Dia juga menegaskan bahwa tantangan tugas TNI yang semakin kompleks menuntut setiap perwira memiliki wawasan strategis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Untuk itu, terus tingkatkan profesionalisme dan kualitas kepemimpinan, kuasai teknologi, serta pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pengabdian," ujar Panglima TNI.

Panglima TNI juga secara khusus menginstruksikan para perwira muda untuk menjadi sosok prajurit yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif). Dan yang paling penting, senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

(Rahman Asmardika)

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