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Panglima TNI Lantik 1.737 Perwira Baru di Akmil Magelang

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |16:35 WIB
Panglima TNI Lantik 1.737 Perwira Baru di Akmil Magelang
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik perwira baru di Akmil Magelang. (Foto: Dok. Akademi Militer Magelang)
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JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik 1.737 perwira baru dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI Integratif Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (25/6/2026).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh perwira yang telah resmi dilantik. Ia menegaskan bahwa pangkat Letnan yang kini disandang merupakan amanah besar dari bangsa, negara, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kehormatan TNI, menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI.

“Pendidikan yang telah Saudara jalani telah membentuk jati diri prajurit TNI dalam semangat TNI yang prima. Pangkat yang disematkan hari ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Agus.

Agus mengatakan bahwa sebanyak 1.737 perwira Diktukpa TNI Integratif 2026 yang dilantik menjadi bukti komitmen TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas di masa depan.

Ia juga menyoroti perkembangan lingkungan strategis global yang berlangsung sangat cepat dan berdampak pada dinamika ancaman terhadap bangsa. Menurutnya, TNI dituntut untuk terus menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan bahwa pendidikan integratif yang telah dilaksanakan merupakan sarana penting untuk memperkuat sinergi antarmatra TNI. Nilai-nilai integrasi, soliditas, dan profesionalisme yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

 

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