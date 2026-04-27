Prabowo Telah 4 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftarnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle susunan Kabinet Merah Putih. Pelantikan pejabat baru menurut informasi akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026), pukul 15.00 WIB.

Dihimpun Okezone, rencana perombakan ini menambah daftar perubahan jajaran kabinet di era pemerintahan Presiden Prabowo. Jika terealisasi, artinya akan menjadi kali kelima Presiden Prabowo melakukan perubahan posisi di jajaran kabinet sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Berikut rekam jejak empat rangkaian reshuffle dan pelantikan pejabat yang telah dilakukan Presiden Prabowo sebelumnya:

Reshuffle Jilid I (19 Februari 2025)

1. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

2. Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP

3. Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP

4. Amalia Adininggar Widyasanti Kepala BPS

5. Sonny Harry Budiutomo Wakil Kepala BPS

Reshuffle Jilid II (8 September 2025)

1.⁠ ⁠Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;

2.⁠ ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3.⁠ ⁠Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi;

4.⁠ ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan

5.⁠ ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.