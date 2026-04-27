HOME NEWS NASIONAL

Dikabarkan Bakal Dirotasi Prabowo Jadi Kepala Bakom, Qodari: Prerogatif Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |11:04 WIB
Dikabarkan Bakal Dirotasi Prabowo Jadi Kepala Bakom, Qodari: Prerogatif Presiden
M Qodari (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dikabarkan bakal dirotasi Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang saat ini masih diemban Angga Raka Prabowo.

Dikabarkan, Prabowo bakal melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Reshuffle kabinet tersebut dikabarkan bakal dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB.

“Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” kata Qodari.

Sementara itu, kursi KSP yang ditinggalkan Qodari dikabarkan akan diisi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Selain itu, menurut informasi yang beredar, sejumlah nama juga dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet, di antaranya Jumhur Hidayat yang dikabarkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

