Ramai Isu Ganti Menkeu, Istana Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Mensesneg saat menjawab isu yang beredar ihwal masuknya nama Chatib Basri ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai menteri keuangan (menkeu).

"Berkali-kali sudah kami sampaikan, tidak ada rencana reshuffle," kata Mensesneg di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Sebab itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengaitkan nama-nama tertentu dengan isu reshuffle yang beredar belakangan ini.

"Karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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