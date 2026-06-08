Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Said Iqbal Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |16:40 WIB
Breaking News! Said Iqbal Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan
Said Iqbal dilantik jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Dia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Said.

Usai pembacaan sumpah, Said dan Presiden Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Dengan adanya Said Iqbal, Presiden Prabowo kini memiliki 10 penasihat khusus. Berikut daftarnya:

1. Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223336/said_iqbal-bD8z_large.jpg
Ini Alasan Said Iqbal Mau Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223266/mensesneg_prasetyo_hadi-XytI_large.jpg
Ramai Isu Ganti Menkeu, Istana Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222728/said_iqbal-2EDG_large.jpg
Sinyal Kuat Masuk Kabinet Prabowo, Said Iqbal: Kita Tunggu Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215362/jumhur_hidayat-oDy6_large.jpg
Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Pengamat : Tak Ada Dendam Politik dalam Kamus Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215038/ksp-xAve_large.jpg
Dilantik Prabowo Jadi KSP, Dudung: Saya Buka Laporan 24 Jam dari Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214978/hanif_faisol-cdtZ_large.jpg
Hanif Faisol Dilantik Jadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement