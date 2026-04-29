HOME NEWS NASIONAL

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Pengamat : Tak Ada Dendam Politik dalam Kamus Prabowo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |09:58 WIB
Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Pengamat : Tak Ada Dendam Politik dalam Kamus Prabowo
Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Pengamat : Tak Ada Dendam Politik dalam Kamus Prabowo (Binti Mufarida)
JAKARTA - Jumhur Hidayat diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melihat langkah Presiden Prabowo Subianto mengangkat Jumhur murni karena melihat kapabilitas.

“Pesan politik dari pengangkatan Jumhur, tidak ada istilah dendam politik di dalam kamus politik Presiden Prabowo,” kata Bawono, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, Prabowo tak memandang latar belakang politik seseorang ketika dianggap layak.

“Demi menempatkan figur tepat dan kompeten sesuai bidang dan keahlian, maka semua diabaikan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq menjadi salah satu yang menyita perhatian publik pada Senin (27/4/2026) siang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

