HOME NEWS NASIONAL

Jumhur Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Syahganda Sebut Awal Pertarungan Baru

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:29 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (foto: Okezone)
JAKARTA - Great Institute menyambut baik penunjukan Moh Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin 27 April 2026.

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menyebut kehadiran Jumhur di kabinet bukan hanya merepresentasikan kalangan buruh, tetapi juga sosok aktivis yang konsisten berada di jalur perjuangan.

"Ini adalah perjuangan panjang seorang aktivis, keluar-masuk penjara hingga akhirnya menjadi menteri," kata Syahganda, Selasa (28/4/2026).

Meski demikian, Syahganda mengaku sempat merasa galau karena perjuangan buruh justru menghasilkan posisi di sektor lingkungan hidup. Namun ia menilai, peran tersebut justru strategis karena berkaitan dengan upaya melawan kekuatan oligarki yang merusak lingkungan.

"Ini bukan sekadar jabatan, tapi sebuah medan perjuangan baru. Jumhur akan bertarung melawan oligarki," tegasnya.

Menurutnya, Prabowo sengaja memilih representasi dari kalangan aktivis dan buruh untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Jumhur adalah avant-garde dalam melawan oligarki," tambah Syahganda, seraya mengajak para aktivis untuk terus memberikan dukungan.

 

