Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Lantik Jumhur Hidayat-Hasan Nasbi di Istana, Rocky Gerung dan Syahganda Hadir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |15:58 WIB
Rocky Gerung dan Syahganda bersama Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru, mulai dari Muhammad Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup hingga Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Okezone, Senin (27/4/2026), Jumhur terlihat ditemani pihak keluarga dan sejumlah aktivis. Mereka di antaranya Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.

Rocky terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Usai pelantikan, terlihat keduanya menyalami Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai informasi, pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement