Prabowo Lantik Jumhur Hidayat-Hasan Nasbi di Istana, Rocky Gerung dan Syahganda Hadir

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru, mulai dari Muhammad Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup hingga Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Okezone, Senin (27/4/2026), Jumhur terlihat ditemani pihak keluarga dan sejumlah aktivis. Mereka di antaranya Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.

Rocky terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Usai pelantikan, terlihat keduanya menyalami Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai informasi, pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.