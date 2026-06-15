Prabowo: Indonesia Ingin Perluas Penempatan Tenaga Kerja di Jerman

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah Indonesia ingin memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.

"Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Senin (15/6/2026).

Selain membahas kerja sama ketenagakerjaan, Prabowo mengatakan, dirinya dan Steinmeier memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui jalur perundingan.

Menurut Prabowo, Indonesia dan Jerman akan terus bekerja sama di bidang diplomasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

"Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan. Kami akan bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan serta memastikan perdamaian dan stabilitas global," ujarnya.