Bertemu Presiden Jerman, Prabowo Dorong Percepatan IEU-CEPA

Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier (foto: Okezone/Binti)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Jerman di berbagai bidang.

"Saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier atas kunjungannya kembali ke Indonesia. Ini kehormatan besar bagi kami," kata Prabowo mengawali sambutannya usai pertemuan bilateral.

Prabowo mengatakan, kunjungan kenegaraan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia karena menunjukkan eratnya hubungan kedua negara yang selama ini terjalin dengan baik.

Menurut Prabowo, kunjungan tersebut juga menjadi momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian.

"Penguatan dan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman tentunya menjadi prioritas."

"Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman pada tahun 2027 yang akan datang," ujarnya.