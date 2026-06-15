Tarian Tradisional Sambut Kedatangan Presiden Jerman Steinmeier di Jakarta

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan istrinya Elke Büdenbender disambut tarian saat tiba di Jakarta.

JAKARTA - Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Elke Büdenbender tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Senin (15/6/2026). Pesawat yang membawa Presiden Frank-Walter mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.

Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Frank-Walter dan Ibu Elke Büdenbender disambut oleh sejumlah pejabat dari kedua negara. Tampak di antaranya Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia Ralf Beste, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman Abdul Kadir Jailani, dan Atase Pertahanan Jerman Kolonel (GS) Marcus Thiel.

Prosesi penyambutan berlangsung secara khidmat dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan yang berdiri tegap di sepanjang jalur penyambutan. Kehadiran pasukan tersebut menjadi bagian dari penghormatan resmi bagi kepala negara sahabat yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Presiden Frank-Walter kemudian melewati barisan kehormatan dengan iringan musik drumben. Selain itu, Presiden Frank-Walter dan Ibu Elke Büdenbender turut disambut dengan tarian tradisional Indonesia. Keduanya tampak menyaksikan sejenak sebelum menuju kendaraan resmi. Rangkaian penyambutan ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman yang terus berkembang di berbagai bidang.

Usai prosesi penyambutan, Presiden Frank-Walter Steinmeier beserta Ibu Elke Büdenbender dan rombongan diagendakan menuju Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengikuti rangkaian agenda kunjungan kenegaraan, termasuk pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

(Rahman Asmardika)

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