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Presiden Jerman Akan Kunjungi Jakarta 15 Juni, Boyong Delegasi Bisnis dan Peneliti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |19:55 WIB
Presiden Jerman Akan Kunjungi Jakarta 15 Juni, Boyong Delegasi Bisnis dan Peneliti
Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste. (Foto: Dika/Okezone)
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JAKARTA – Presiden Republik Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 15 Juni 2026. Selama kunjungan satu hari di Jakarta, Presiden Steinmeier akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan mengunjungi sejumlah lokasi, termasuk Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta, serta sejumlah agenda lainnya.

“Pesan utama dari kunjungan ini jelas: Jerman adalah mitra yang kuat dan dapat diandalkan bagi Indonesia,” kata Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Ralf Beste dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dubes Beste mengatakan bahwa kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara kedua negara.

“Kami (Jerman) berkomitmen untuk menjadi mitra jangka panjang yang siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Pada kunjungan kali ini, Presiden Frank-Walter Steinmeier akan membawa delegasi bisnis dari sektor mulai dari logistik, mobilitas, hingga digital, serta delegasi peneliti budaya dan perwakilan budaya.

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