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Penembakan di Pusat Kesejahteraan Remaja Jerman Tewaskan Setidaknya 6 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |08:10 WIB
Penembakan di Pusat Kesejahteraan Remaja Jerman Tewaskan Setidaknya 6 Orang
Ilustrasi.
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BERLIN - Setidaknya enam orang tewas dalam penembakan di pusat kesejahteraan remaja di kota Stade, Jerman utara. Insiden tersebut juga menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka, kata polisi.

"Tembakan dilepaskan di dekat pusat kesejahteraan remaja di pusat kota," kata seorang pejabat polisi kepada kantor berita DPA Jerman.

Empat wanita dan dua pria termasuk di antara para korban, kata Kathrin Schuol, juru bicara departemen kepolisian setempat, dalam konferensi pers pada Senin (29/6/2026) malam, menambahkan bahwa semuanya adalah karyawan fasilitas tersebut atau petugas dari departemen layanan anak setempat.

Beberapa orang terluka dalam insiden tersebut, menurut pejabat penegak hukum. Lima orang meninggal di tempat kejadian dan satu orang meninggal karena luka-lukanya di rumah sakit, kata polisi, sebagaimana dilansir RT.

Polisi menganggap insiden tersebut sebagai pembunuhan di sebuah fasilitas hunian yang menyediakan akomodasi sementara yang diawasi untuk ibu hamil dan wanita muda dengan anak-anak, lapor DPA, mengutip juru bicara polisi. Menurut pejabat penegak hukum, tembakan dilepaskan di dalam fasilitas tersebut.

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