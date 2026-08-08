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Polisi Pastikan Wamenpar Ni Luh Puspa Tak di Lokasi Saat Penembakan Festival Lembah Baliem

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |23:05 WIB
Polisi Pastikan Wamenpar Ni Luh Puspa Tak di Lokasi Saat Penembakan Festival Lembah Baliem
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. (Foto: ist.)
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PAPUA PEGUNUNGAN - Pihak kepolisian memastikan bahwa Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau Ni Luh Puspa, tidak berada di lokasi saat terjadinya penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) pada rangkaian acara Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Insiden ini menyebabkan dua orang mengalami luka-luka.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menegaskan informasi yang menyebut Wamenpar berada di lokasi saat penembakan tidak benar. Ni Luh Puspa sebelumnya memang menghadiri pembukaan festival, namun sudah meninggalkan lokasi sejak Sabtu pagi.

“Beliau hadir kemarin pada saat pembukaan. Hari ini jam 6 sudah terbang balik,” kata Cahyo saat dihubungi, Sabtu (8/8/2026).

Cahyo menjelaskan, pembukaan Festival Budaya Lembah Baliem berlangsung Jumat, 7 Agustus 2026.

Oleh karena itu, para pejabat yang hadir dalam pembukaan, termasuk Wamenpar, sudah tidak berada di lokasi ketika penembakan terjadi sekitar pukul 12.45 WIT.

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