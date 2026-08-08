Polisi Ungkap Identitas 2 Korban Penembakan OTK di Festival Lembah Baliem Papua Pegunungan

PAPUA PEGUNUNGAN - Penembakan yang terjadi dalam rangkaian acara Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyebabkan dua warga menjadi korban. Kedua korban mengalami luka tembak di sejumlah bagian tubuhnya.

“Dua warga yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yakni LMK (43), warga Jalan Hom-Hom, Wamena, yang mengalami luka diduga akibat tembakan pada bagian lutut kanan,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).

“Sementara korban lainnya, S (50), warga Jalan Hom-Hom, Wamena, mengalami luka yang diduga akibat tembakan pada bagian paha kanan dan punggung tangan kanan,” sambung dia.

Dia menerangkan, setelah kejadian penembakan itu, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Untuk kondisi kedua korban dalam keadaan sadar dan masih menjalani tindakan medis,” ujar dia.