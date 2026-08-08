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Polisi Buru Pelaku Penembakan di Festival Lembah Baliem Papua Pegunungan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |18:10 WIB
Polisi Buru Pelaku Penembakan di Festival Lembah Baliem Papua Pegunungan
Dua warga terluka dalam penembakan di Festival Lembah Baliem, Papua.
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PAPUA PEGUNUNGAN - Polisi dan TNI kini tengah memburu terduga pelaku penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pelaku yang melarikan diri segera setelah melepaskan tembakan kini sedang dalam pengejaran.

“Berdasarkan laporan awal, penembakan diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK) yang kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).

Dia menyebutkan, saat ini tim gabungan dari Polres Jayawijaya, Brimob Polda Papua, dan TNI yang berada di Wamena masih melakukan pengejaran serta penyisiran untuk mencari pelaku.

“Saat ini aparat gabungan TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kami juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya gangguan keamanan lainnya,” ujar dia.

Sebagai langkah pengamanan, kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem untuk sementara dihentikan. Penghentian tersebut dilakukan untuk memberikan ruang kepada aparat keamanan dalam melakukan penanganan serta memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman dan kondusif.

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