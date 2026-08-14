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Influencer Pemburu Hantu China Tewas Setelah Video Viral Menghancurkan Patung Demi Uji Kutukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |00:05 WIB
Influencer Pemburu Hantu China Tewas Setelah Video Viral Menghancurkan Patung Demi Uji Kutukan
Jiang Xiaoru.
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JAKARTA - Seorang influencer "pemburu hantu" China yang dikenal dengan konten kleniknya, meninggal dunia pada usia 24 tahun dalam sebuah kecelakaan dan memicu reaksi warganet. Pasalnya, insiden ini terjadi hanya setahun setelah ia menghancurkan sebuah patung keagamaan dalam video viral demi menguji apakah dirinya akan terkena kutukan.

Influencer, yang dikenal secara daring dengan nama Jiang Xiaorou, telah mengumpulkan sekitar 1,3 juta pengikut di Douyin melalui video-video yang menampilkan kegiatan menjelajahi bangunan terbengkalai, menyelidiki dugaan aktivitas paranormal, serta menantang kepercayaan rakyat setempat.

Pada Agustus 2025, Jiang merekam aksinya saat menghancurkan patung Guanyin, sosok dalam agama Buddha yang dikenal luas sebagai Dewi Welas Asih.

Aksi tersebut ditampilkan sebagai tantangan "anti-takhayul" yang bertujuan menguji klaim bahwa tindakan tidak hormat terhadap patung itu akan mendatangkan hukuman ilahi. Video tersebut menuai kritik dari para penonton yang menganggap tindakan itu sangat tidak menghormati kepercayaan tersebut.

Setelah kematian Jiang, rekaman tersebut kembali beredar secara daring di tengah klaim sejumlah warganet bahwa kecelakaan fatal yang dialaminya merupakan "karma". Namun, tidak ada bukti yang mengaitkan aksi nekat dengan patung tersebut dengan kecelakaan itu.

Jiang Xiaorou Meninggal Setelah Dirawat Beberapa Minggu

Jiang dilaporkan sedang dalam perjalanan dari Guangxi menuju Guangzhou pada dini hari, 15 Juli, ketika kendaraan layanan transportasi daring yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.

Dilansir Dexerto, catatan diagnosis rumah sakit dilaporkan menunjukkan bahwa ia mengalami trauma berat, syok hemoragik, gangguan pembekuan darah, kerusakan pada berbagai organ, serta cedera otak serius.

 

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Topik Artikel :
Kutukan china viral Influencer
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