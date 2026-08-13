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Breaking News! BNN Gerebek Narkoba di Kampung Bahari, Brimob Bentrok dengan Warga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |10:30 WIB
Breaking News! BNN Gerebek Narkoba di Kampung Bahari, Brimob Bentrok dengan Warga
BNN Gerebek Narkoba di Kampung Bahari/Okezone
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JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (13/8/2026), penggerebekan ini dilakukan berkaitan pengembangan terkait peredaran narkoba.

Pantauan Okezone, terlihat petugas BNN dan Brimob tengah berjaga di sekitar lokasi penggerebekan. Mereka terlihat berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan helm.

Saat akan melakukan penangkapan, terlihat petugas mendapatkan perlawanan dan massa. Terlihat tembakan mercon ditembakkan ke arah para petugas BNN dan Brimob.

Petugas yang mendapatkan perlawanan, berupaya memukul mundur massa. Petugas juga menembakkan gas air mata ke massa yang melakukan perlawanan.

Dalam penggerebekan ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti mulai dari narkoba, uang tunai, senjata tajam, senjata api dan beberapa lainnya.

 

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