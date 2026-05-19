Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Masjid San Diego

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |12:27 WIB
Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Masjid San Diego
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI), yang menjadi korban dalam insiden penembakan di depan Masjid Islamic Center of San Diego (ICSD), California, Amerika Serikat, pada Senin 18 Mei 2026.

"Kementerian Luar Negeri melalui KJRI Los Angeles telah menerima informasi terkait insiden penembakan yang terjadi di Masjid Islamic Center of San Diego (ICSD), California," kata Heni, Selasa (19/5/2026).

Heni menyampaikan, bahwa San Diego Police Department (SDPD) masih menyelidiki motif insiden tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat tiga korban jiwa dalam peristiwa itu.

"KJRI Los Angeles sejauh ini belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban maupun terdampak," ujarnya.

Kemlu RI melalui KJRI Los Angeles terus memantau perkembangan penanganan insiden oleh otoritas setempat.

Sementara itu, diketahui pelaku penembakan di depan Pusat Islam San Diego merupakan dua remaja berusia 17 tahun dan 19 tahun. Mereka melepaskan tembakan pada Senin siang waktu setempat atau Selasa pagi WIB. Insiden tersebut menewaskan tiga orang di luar masjid, salah satunya petugas keamanan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/18/3219329//pelaku_penambakan_di_mesir-fy9V_large.jpg
8 Orang Tewas dalam Penembakan Brutal di Mesir Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/18/3219266//penembakan_di_pusat_islam_san_diego-vYSB_large.jpg
Penembakan di Pusat Islam San Diego, 5 Orang Tewas Termasuk 2 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3219006//kadispenad_brigjen_tni_donny_pramono-fmnN_large.jpeg
Detik-Detik Sertu MRR Tembak Pratu FA hingga Tewas di Cafe Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3218998//lokasi_penembakan_prajurit_tni-DTck_large.jpg
Warga Sipil Diduga Sembunyikan Senpi Penembak Prajurit TNI di Panhead Cafe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218683//penambakan-ITEK_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Eksekutor Penembak Anggota Intel Polda Lampung Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205235//karopenmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-QzYo_large.jpg
Remaja Diduga Tertembak Polisi di Makassar, Polri Pastikan Proses Hukum Berjalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement