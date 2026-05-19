Penembakan di Pusat Islam San Diego, 5 Orang Tewas Termasuk 2 Pelaku

SAN DIEGO - Sebanyak lima orang tewas dalam penembakan di Islamic Center of San Diego, di kompleks masjid yang berada di kawasan Clairemont, San Diego, pada Senin 18 Mei 2026, sekitar pukul 11.43 waktu setempat.

Lima orang tewas, termasuk dua tersangka yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri. Polisi masih menyelidiki insiden ini sebagai kemungkinan kejahatan kebencian.

Kepala Kepolisian San Diego, Scott Wahl, mengatakan petugas tiba di lokasi dalam waktu empat menit setelah laporan diterima. Saat tiba, polisi menemukan tiga korban tewas di area luar masjid. Menurut Agen Khusus FBI San Diego, Mark Remily, seluruh korban merupakan pria dewasa.

Sementara itu, Imam Taha Hassane mengungkapkan, bahwa korban tewas terdiri atas seorang petugas keamanan dan dua staf sekolah Islam yang berada di kompleks masjid tersebut.

Kepala Polisi Scott Wahl menyebut, petugas keamanan berperan penting dalam mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Seluruh anak di sekolah Islam yang berada di lokasi dipastikan selamat.

"Kami menyisir masjid dan sekolah dari ruangan ke ruangan untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan," kata Scott, dilansir dari bnonews, Selasa (19/5/2026).