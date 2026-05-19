Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Pusat Islam San Diego, 5 Orang Tewas Termasuk 2 Pelaku

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |07:24 WIB
Penembakan di Pusat Islam San Diego, 5 Orang Tewas Termasuk 2 Pelaku
Penembakan di Pusat Islam San Diego (foto: KFMB)
A
A
A

SAN DIEGO - Sebanyak lima orang tewas dalam penembakan di Islamic Center of San Diego, di kompleks masjid yang berada di kawasan Clairemont, San Diego, pada Senin 18 Mei 2026, sekitar pukul 11.43 waktu setempat.

Lima orang tewas, termasuk dua tersangka yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri. Polisi masih menyelidiki insiden ini sebagai kemungkinan kejahatan kebencian.

Kepala Kepolisian San Diego, Scott Wahl, mengatakan petugas tiba di lokasi dalam waktu empat menit setelah laporan diterima. Saat tiba, polisi menemukan tiga korban tewas di area luar masjid. Menurut Agen Khusus FBI San Diego, Mark Remily, seluruh korban merupakan pria dewasa.

Sementara itu, Imam Taha Hassane mengungkapkan, bahwa korban tewas terdiri atas seorang petugas keamanan dan dua staf sekolah Islam yang berada di kompleks masjid tersebut.

Kepala Polisi Scott Wahl menyebut, petugas keamanan berperan penting dalam mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Seluruh anak di sekolah Islam yang berada di lokasi dipastikan selamat.

"Kami menyisir masjid dan sekolah dari ruangan ke ruangan untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan," kata Scott, dilansir dari bnonews, Selasa (19/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3219006//kadispenad_brigjen_tni_donny_pramono-fmnN_large.jpeg
Detik-Detik Sertu MRR Tembak Pratu FA hingga Tewas di Cafe Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3218998//lokasi_penembakan_prajurit_tni-DTck_large.jpg
Warga Sipil Diduga Sembunyikan Senpi Penembak Prajurit TNI di Panhead Cafe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218683//penambakan-ITEK_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Eksekutor Penembak Anggota Intel Polda Lampung Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205235//karopenmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-QzYo_large.jpg
Remaja Diduga Tertembak Polisi di Makassar, Polri Pastikan Proses Hukum Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203926//kasus_penembakan-0Uc3_large.jpg
Pegawai Bank Ditembak saat Tidur, Peluru Bersarang di Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203310//berkas_epstein-9r4K_large.jpg
Austin Tucker Tewas Ditembak di Mar-a-Lago, Disebut Marah Soal Berkas Epstein
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement