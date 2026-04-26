Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Acara Gedung Putih, Ternyata Lokasinya Sama saat Ronald Reagan Ditembak pada 1981

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |11:32 WIB
Penembakan di Acara Gedung Putih, Ternyata Lokasinya Sama saat Ronald Reagan Ditembak pada 1981 (Truth Social/@reallDonaldTrump)
A
A
A

WASHINGTON - Penembakan terjadi saat acara  Makan Malam Koresponden Gedung Putih, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Sabtu (25/4/2026). Insiden penembakan hari ini terjadi di Washington Hilton di Connecticut Avenue,  hotel yang sama tempat Ronald Reagan ditembak dan terluka pada 1981.

Melansir BBC, Minggu (26/4/2026), penembakan itu terjadi pada 30 Maret 1981. Pelaku yakni John Hinckley Jr menembak Reagan saat ia kembali ke limusinnya setelah acara pidato di dalam hotel.

Reagan selamat, tetapi terluka parah oleh peluru yang memantul dari sisi limusin kepresidenan dan mengenai tubuhnya, mematahkan tulang rusuk dan menusuk salah satu paru-parunya. 

Ia dilarikan ke Rumah Sakit Universitas George Washington terdekat dan akhirnya dipulangkan pada 11 April.

Sekretaris Pers Gedung Putih saat itu, James Brady, terluka dalam insiden yang sama. Begitu pula seorang agen Dinas Rahasia dan seorang petugas Departemen Kepolisian Metropolitan setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/18/3214767/suasana_makan_malam_koresponden_gedung_putih-DWAI_large.jpg
Kronologi Penembakan saat Acara Makan Malam Gedung Putih, Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/18/3214763/pelaku_penembakan_di_gedung_putih-2Fua_large.jpg
Tampang Pelaku Penembakan di Acara Gedung Putih hingga Sebabkan Trump Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/18/3209408/demo_di_as-DreW_large.jpg
Demo Besar-besaran 'No Kings' di AS, Massa Protes Kebijakan Trump hingga Perang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/18/3204044/viral-v7PN_large.jpg
Mantan Pilot Angkatan Udara AS Ditangkap karena Melatih Militer China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202889/mui-4aPN_large.jpg
Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Sertifikasi Halal, MUI: Hindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/18/3201728/tentara_as-TRK7_large.jpg
AS Ternyata Bersiap Perang Jangka Panjang dengan Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement