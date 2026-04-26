Penembakan di Acara Gedung Putih, Ternyata Lokasinya Sama saat Ronald Reagan Ditembak pada 1981

WASHINGTON - Penembakan terjadi saat acara Makan Malam Koresponden Gedung Putih, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Sabtu (25/4/2026). Insiden penembakan hari ini terjadi di Washington Hilton di Connecticut Avenue, hotel yang sama tempat Ronald Reagan ditembak dan terluka pada 1981.

Melansir BBC, Minggu (26/4/2026), penembakan itu terjadi pada 30 Maret 1981. Pelaku yakni John Hinckley Jr menembak Reagan saat ia kembali ke limusinnya setelah acara pidato di dalam hotel.

Reagan selamat, tetapi terluka parah oleh peluru yang memantul dari sisi limusin kepresidenan dan mengenai tubuhnya, mematahkan tulang rusuk dan menusuk salah satu paru-parunya.

Ia dilarikan ke Rumah Sakit Universitas George Washington terdekat dan akhirnya dipulangkan pada 11 April.

Sekretaris Pers Gedung Putih saat itu, James Brady, terluka dalam insiden yang sama. Begitu pula seorang agen Dinas Rahasia dan seorang petugas Departemen Kepolisian Metropolitan setempat.