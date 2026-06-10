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Kembali Gelar OTT, KPK Tangkap Lima ASN BPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:21 WIB
Kembali Gelar OTT, KPK Tangkap Lima ASN BPK
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut KPK, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut, di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, dalam operasi senyap ini terdapat 11 orang yang ditangkap.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini," ujarnya.

"Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," sambungnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

(Rahman Asmardika)

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