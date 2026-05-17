Detik-Detik Sertu MRR Tembak Pratu FA hingga Tewas di Cafe Palembang





JAKARTA - Anggota TNI berinisial Sertu MRR menembak prajurit TNI lainnya, Pratu FA, hingga tewas di Panhead Cafe, Palembang, pada Sabtu 16 Mei 2026. Peristiwa itu diduga dipicu percekcokan di tempat hiburan malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan keduanya berada di lokasi hiburan malam tersebut sebelum insiden terjadi. Sekitar pukul 02.30 WIB, Sertu MRR dan Pratu FA terlibat cekcok yang berujung perkelahian.

“Dalam kondisi terpojok, MRR diduga mengeluarkan senjata api rakitan dan melepaskan tembakan yang mengenai Pratu FA,” ujar Donny, Minggu (17/5/2026).

Donny menambahkan, Pratu FA sempat dilarikan ke RS Permata Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.45 WIB.

"Korban sempat dilarikan ke RS Permata Palembang, namun dinyatakan meninggal dunia pukul 03.45 WIB oleh dr Vena selaku dokter jaga," imbuh Donny.