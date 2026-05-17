Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Sertu MRR Tembak Pratu FA hingga Tewas di Cafe Palembang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |22:05 WIB
Detik-Detik Sertu MRR Tembak Pratu FA hingga Tewas di Cafe Palembang
Kadispenad, Brigjen TNI Donny Pramono (foto: Okezone)
A
A
A


 

JAKARTA - Anggota TNI berinisial Sertu MRR menembak prajurit TNI lainnya, Pratu FA, hingga tewas di Panhead Cafe, Palembang, pada Sabtu 16 Mei 2026. Peristiwa itu diduga dipicu percekcokan di tempat hiburan malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan keduanya berada di lokasi hiburan malam tersebut sebelum insiden terjadi. Sekitar pukul 02.30 WIB, Sertu MRR dan Pratu FA terlibat cekcok yang berujung perkelahian.

“Dalam kondisi terpojok, MRR diduga mengeluarkan senjata api rakitan dan melepaskan tembakan yang mengenai Pratu FA,” ujar Donny, Minggu (17/5/2026).

Donny menambahkan, Pratu FA sempat dilarikan ke RS Permata Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.45 WIB.

“Korban sempat dilarikan ke RS Permata Palembang, namun dinyatakan meninggal dunia pukul 03.45 WIB oleh dr Vena selaku dokter jaga,” imbuh Donny.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3218998//lokasi_penembakan_prajurit_tni-DTck_large.jpg
Warga Sipil Diduga Sembunyikan Senpi Penembak Prajurit TNI di Panhead Cafe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/338/3218957//sidang_kasus_pembunuhan_kacab_bank-X1UG_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Pembunuhan Kacab Bank Jalani Sidang Tuntutan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218683//penambakan-ITEK_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Eksekutor Penembak Anggota Intel Polda Lampung Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217965//perwira_oditur_militer_di_rscm-tRoS_large.jpg
Andrie Yunus Tolak Dijenguk Empat Perwira Oditur Militer di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217436//presiden_prabowo_subianto-X9wz_large.jpg
Momen Prabowo Hentikan Mobil dan Sapa Prajurit Penjaga Ujung Utara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216742//sidang_penyiraman_andrie_yunus-T9fP_large.JPG
Gemas Lihat Aksi Amatir Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus, Hakim: Malu-maluin BAIS!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement