Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Terdakwa Kasus Pembunuhan Kacab Bank Jalani Sidang Tuntutan Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |14:15 WIB
Tiga Terdakwa Kasus Pembunuhan Kacab Bank Jalani Sidang Tuntutan Besok
Sidang Kasus Pembunuhan Kacab Bank (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank, Mohamad Ilham Pradipta, akan memasuki agenda pembacaan surat tuntutan. Oditur Militer II-07 Jakarta selaku penuntut umum dijadwalkan membacakan surat tuntutan pada Senin 18 Mei 2026 besok.

“Agenda sidang besok (Senin, 18 Mei) adalah pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer,” ujar Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Endah Wulandari, Minggu (17/5/2026).

Endah menyampaikan, agenda persidangan yang biasanya dimulai sejak pagi hari akan sedikit diundur. Hakim baru akan membuka persidangan usai pukul 12.00 WIB setelah waktu istirahat, salat, dan makan (ishoma).

“Sidang direncanakan mulai setelah ishoma,” lanjut dia.

Dalam persidangan kasus ini, sedikitnya 17 saksi telah dimintai keterangan. Salah satu fakta yang terungkap ialah adanya dana success fee sebesar Rp5 miliar apabila korban berhasil membobol rekening dorman (terbengkalai).

Hal itu diungkap saksi Antonius Aditia Majarjuna dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/4/2026). Antonius juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, namun diadili secara terpisah di Pengadilan Negeri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217965//perwira_oditur_militer_di_rscm-tRoS_large.jpg
Andrie Yunus Tolak Dijenguk Empat Perwira Oditur Militer di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217806//sidang_pembunuhan-Edlj_large.jpg
Tangis Istri Kacab Bank BUMN Pecah di Sidang saat Ungkap Doa Anak untuk Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217436//presiden_prabowo_subianto-X9wz_large.jpg
Momen Prabowo Hentikan Mobil dan Sapa Prajurit Penjaga Ujung Utara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216742//sidang_penyiraman_andrie_yunus-T9fP_large.JPG
Gemas Lihat Aksi Amatir Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus, Hakim: Malu-maluin BAIS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215060//sidang_pembunuhan_kacab_bank_bumn-EqeY_large.jpg
Motif di Balik Pembunuhan Kacab Bank, Skema Bobol Rekening Dorman dan Fee Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215044//pembunuhan-z7JK_large.jpg
Anggota Kopassus Serka Nasir Peragakan Melilit Korban di Sidang Pembunuhan Kacab Bank
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement