Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Megamall Manado Kebakaran Hebat, 1 Orang Tewas Terjebak

Jefri Langi , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |08:07 WIB
Megamall Manado Kebakaran Hebat, 1 Orang Tewas Terjebak
Kebakaran Megamall Manado (Foto: Jefry Langi/Okezone)
A
A
A

MANADO - Kebakaran terjadi di Megamall Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu 16 Mei 2026 malam. Api yang berasal dari lantai tiga dengan cepat membesar dan merembet hingga ke bagian atas gedung.

Dalam peristiwa ini, seorang karyawan perempuan berinisial P ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjebak asap tebal di dalam ruangan. Sementara itu, empat pengunjung lainnya berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Para korban diduga mengalami kekurangan oksigen akibat menghirup asap saat kebakaran terjadi.

Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengatakan, peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 20.40 WITA. Api pertama kali terlihat di lantai tiga Megamall Manado. 

Kondisi tersebut membuat pengunjung dan karyawan panik serta berusaha meminta bantuan. Api kemudian dengan cepat membesar dan merembet hingga keluar gedung bagian utara.

"Satu orang perempuan merupakan karyawan atau staf dari Megamall, saat ini kami mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.

Petugas gabungan dari kepolisian dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar satu jam kemudian. Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran serta mobil meriam air milik Polda Sulawesi Utara ke lokasi kejadian.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218120/kebakaran-aHjq_large.jpg
Kebakaran Rumah di Tanjung Priok Jakut, 4 Lansia Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/340/3217954/kebakaran-3xA1_large.jpg
Breaking News! Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217861/kebakaran_gudang_kalideres-VvdB_large.jpg
Kebakaran Hanguskan 4 Gudang di Kalideres, Diduga Disebabkan Korsleting Listrik Mesin Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217851/kebakaran_gudang_kalideres-3w61_large.jpg
4 Gudang di Kalideres Jakbar Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217790/kebakaran_rumah_anggota_bpk_haerul_saleh-VZjd_large.jpg
Polisi Temukan Cairan Diduga Penyebab Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217757/kebakaran_rumah_anggota_bpk_haerul_saleh-ljgT_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kematian Anggota BPK Haerul Saleh saat Kebakaran Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement