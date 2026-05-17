Megamall Manado Kebakaran Hebat, 1 Orang Tewas Terjebak

MANADO - Kebakaran terjadi di Megamall Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu 16 Mei 2026 malam. Api yang berasal dari lantai tiga dengan cepat membesar dan merembet hingga ke bagian atas gedung.

Dalam peristiwa ini, seorang karyawan perempuan berinisial P ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjebak asap tebal di dalam ruangan. Sementara itu, empat pengunjung lainnya berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Para korban diduga mengalami kekurangan oksigen akibat menghirup asap saat kebakaran terjadi.

Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengatakan, peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 20.40 WITA. Api pertama kali terlihat di lantai tiga Megamall Manado.

Kondisi tersebut membuat pengunjung dan karyawan panik serta berusaha meminta bantuan. Api kemudian dengan cepat membesar dan merembet hingga keluar gedung bagian utara.

"Satu orang perempuan merupakan karyawan atau staf dari Megamall, saat ini kami mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.

Petugas gabungan dari kepolisian dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar satu jam kemudian. Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran serta mobil meriam air milik Polda Sulawesi Utara ke lokasi kejadian.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.