Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Gudang di Kalideres Jakbar Hangus Terbakar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |08:08 WIB
4 Gudang di Kalideres Jakbar Hangus Terbakar
4 Gudang di Kalideres Jakbar Hangus Terbakar (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Pergudangan Miami kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Senin (11/5/2026) sekitar pukul 20.06 WIB. Hingga saat ini, pendinginan masih berlangsung. Sementara 4 gudang hangus terbakar. 

1. Kebakaran Gudang

“Keterangan, pemadaman masih dalam proses pendinginan,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangannya Selasa (12/5/2026) pagi ini.

Dijelaskan, pemadaman sudah dilakukan sejak 20.21 WIB. Kemudian, api dapat dilokalisir pukul 01.30 WIB. Pada proses pemadaman, sebanyak 24 unit dan 120 personel pemadam dikerahkan.

“Status proses pendinginan. Pengerahan 24 unit dan 120 personil pemadam kebakaran,” ujar dia.

2. Kendala Pemadaman

Sementara itu, perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful mengatakan, saat proses pemadaman, petugas mengalami situasi cukup berbahaya karena di gudang itu terdapat bahan kimia dan gas yang mudah meledak sehingga ledakan-ledakan kecil terus terjadi sejak awal kebakaran.

"Untuk kendala, kita terima gudang ini ternyata isinya banyak bahan kimia sehingga ada banyak gas. Banyak ledakan-ledakan kecil, kayak lontaran parfum atau gas kecil yang terlempar ke atas," tuturnya lagi.

Dia menerangkan, hingga dini hari ini, petugas belum dapat memastikan secara rinci jenis bahan yang tersimpan dalam gudang itu. Namun, kondisi asap yang muncul dinilai cukup berbahaya sehingga personel diwajibkan menggunakan alat bantu pernapasan.

"Asapnya juga kita enggak tahu kandungan racunnya apa, jadi anggota yang masuk wajib pakai masker pernapasan," tuturnya.

Dia menambahkan, petugas juga sempat mengoperasikan kendaraan robotik pemadam kebakaran untuk meminimalkan risiko paparan asap beracun dan ledakan terhadap personel di lapangan.

"Fungsi robotik ini untuk menghindarkan manusia berhadapan langsung dengan racun-racun dari asap ini. Robotik sempat main sekitar setengah jam, lalu kita mundurkan lagi karena tekanannya harus tinggi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217790/kebakaran_rumah_anggota_bpk_haerul_saleh-VZjd_large.jpg
Polisi Temukan Cairan Diduga Penyebab Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217757/kebakaran_rumah_anggota_bpk_haerul_saleh-ljgT_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kematian Anggota BPK Haerul Saleh saat Kebakaran Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217257/viral-VklR_large.jpg
3 PRT Selamat saat Kebakaran Rumah yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217160/rumah_anggota_bpr_haerul_saleh_terbakar-6X3M_large.jpg
Polisi Ungkap Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Terjadi di Lantai 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217141/kebakaran-Y8Ud_large.jpg
Jenazah Anggota BPK RI Haerul Saleh Akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217120/kebakaran-oSv2_large.jpg
Anggota BPK Haerul Saleh Tewas Akibat Kebakaran, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement