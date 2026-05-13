4 Lansia Tewas dalam Kebakaran Maut di Tanjung Priok, Gegara Telat Lapor?

JAKARTA - Kebakaran maut terjadi di sebuah rumah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam peristiwa tersebut, empat orang lanjut usia (lansia) meninggal dunia. Terkait kejadian itu, petugas pemadam kebakaran menyebut terdapat jeda waktu sekitar satu jam sebelum kebakaran akhirnya dilaporkan.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, mengatakan api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, kobaran api dan asap tebal sudah terlihat dari rumah korban. Namun, petugas keamanan setempat disebut sempat mencoba memadamkan api secara mandiri sebelum akhirnya meminta bantuan petugas damkar.

“Jadi menurut informasinya, warga mengetahui ada api dan asap sekitar pukul 04.00 WIB. Security sempat melakukan pemadaman sendiri, tetapi selama satu jam tidak bisa ditangani. Baru pukul 05.00 WIB melapor ke pemadam,” kata Gatot saat dihubungi, Rabu (13/5/2026).

Menurut Gatot, keterlambatan laporan tersebut membuat api telanjur membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah.

“Jadi ada jeda waktu satu jam sebelum melapor ke pemadam. Untuk apakah korban terjebak atau tidak, kami belum bisa memastikan karena bagian bawah rumah sudah habis terbakar, tinggal tembok dan dak saja,” ujarnya.