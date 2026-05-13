Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Ipul: 600 Ribu Penerima Bansos Dicoret karena Terindikasi Judol

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |03:10 WIB
Gus Ipul: 600 Ribu Penerima Bansos Dicoret karena Terindikasi Judol
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol) pada triwulan pertama 2026.

Jumlah tersebut disebut menurun drastis dibandingkan temuan pada 2025, ketika sebanyak 600 ribu KPM dicoret dari daftar penerima bansos karena terindikasi terlibat judol.

"Tahun lalu kita sudah mencoret 600 ribu waktu itu. Kemudian ada beberapa yang kami berikan kesempatan menerima kembali setelah melakukan reaktivasi karena berdasarkan data dan hasil ground check, mereka memang masih sangat membutuhkan bantuan sosial," ungkap Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan, pemerintah tetap memantau penggunaan bansos agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Untuk tahun 2026, Kemensos mencatat penurunan signifikan jumlah penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Pada triwulan pertama 2026, lebih dari 11 ribu KPM dicoret, sedangkan pada triwulan kedua tersisa 75 KPM dan seluruhnya juga telah dicoret.

"Namun demikian, tetap kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih yang kami coret pada triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua ada 75 KPM yang kami coret," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218047//karo_penmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-DobH_large.jpg
Polri Cegah Indonesia Jadi Markas Judi Online dan Scam Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217708//polri-HVkA_large.jpg
Komisi III Minta Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217704//brigjen_wira_satya_triputra-alXd_large.jpg
Polri Janji Ratusan WNA Sindikat Judol Internasional Disidang di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217647//viral-H3yM_large.jpg
Bareskrim Kejar Bohir hingga Penyewa Hayam Wuruk Tower yang Jadi Markas Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217611//judi_online-sCSo_large.jpg
Polri Bidik Aktor Utama Sindikat Judol di Hayam Wuruk Lewat Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217607//judi_online-aCRq_large.jpg
Peran 320 WNA di Markas Judol Hayam Wuruk, dari Telemarketing hingga Penagihan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement