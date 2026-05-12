Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Cegah Indonesia Jadi Markas Judi Online dan Scam Internasional

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |21:05 WIB
Polri Cegah Indonesia Jadi Markas Judi Online dan Scam Internasional
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri mengungkap 320 warga negara asing (WNA), yang terlibat dalam sindikat judi online (judol) Internasional yang bermarkas di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan pemberantasan judi online menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

“Pemberantasan perjudian online menjadi perhatian bersama karena sangat merugikan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun perekonomian,” kata Trunoyudo, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, Polri tidak ingin Indonesia dijadikan tempat operasi jaringan perjudian online maupun tindak kejahatan siber transnasional dari luar negeri.

“Polri berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas agar Indonesia tidak dijadikan tempat aktivitas bandar judi online maupun scam internasional,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217708//polri-HVkA_large.jpg
Komisi III Minta Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217704//brigjen_wira_satya_triputra-alXd_large.jpg
Polri Janji Ratusan WNA Sindikat Judol Internasional Disidang di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217647//viral-H3yM_large.jpg
Bareskrim Kejar Bohir hingga Penyewa Hayam Wuruk Tower yang Jadi Markas Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217611//judi_online-sCSo_large.jpg
Polri Bidik Aktor Utama Sindikat Judol di Hayam Wuruk Lewat Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217607//judi_online-aCRq_large.jpg
Peran 320 WNA di Markas Judol Hayam Wuruk, dari Telemarketing hingga Penagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217606//judi_online-ZxT1_large.jpg
WNI Sindikat Judol Hayam Wuruk Pernah Kerja di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement