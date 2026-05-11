Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi III Minta Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional Lainnya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:20 WIB
Komisi III Minta Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional Lainnya
Komisi III Minta Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional Lainnya/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam judi online lintas negara. Penangkapan dilakukan di sebuah kantor yang menjadi lokasi operasional judol di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta Polri meningkatkan kemampuan personel, penguatan teknologi, serta strategi penindakan dalam menghadapi perkembangan modus operasional para pelaku judi online yang semakin canggih. Dia meminta Polri membongkar jaringan judol lainnya.

“Kejahatan judi online saat ini dijalankan dengan dukungan teknologi yang semakin maju. Karena itu, aparat penegak hukum juga harus terus meningkatkan kapasitas, kemampuan digital, serta penguasaan teknologi agar dapat terus selangkah lebih maju dari para pelaku,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, pemberantasan judi online harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk penguatan pengawasan transaksi digital, pelacakan jaringan internasional, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem perjudian online.

“Negara tidak boleh kalah dari pelaku kejahatan digital. Judi online telah merusak banyak keluarga, menimbulkan persoalan sosial, dan mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, pemberantasannya harus menjadi prioritas bersama,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217704//brigjen_wira_satya_triputra-alXd_large.jpg
Polri Janji Ratusan WNA Sindikat Judol Internasional Disidang di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217647//viral-H3yM_large.jpg
Bareskrim Kejar Bohir hingga Penyewa Hayam Wuruk Tower yang Jadi Markas Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217611//judi_online-sCSo_large.jpg
Polri Bidik Aktor Utama Sindikat Judol di Hayam Wuruk Lewat Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217607//judi_online-aCRq_large.jpg
Peran 320 WNA di Markas Judol Hayam Wuruk, dari Telemarketing hingga Penagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217606//judi_online-ZxT1_large.jpg
WNI Sindikat Judol Hayam Wuruk Pernah Kerja di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217588//judi_online-tGIl_large.jpg
Terungkap! Peran WNI di Markas Judol Hayam Wuruk Ternyata Customer Service
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement