Komplek Pergudangan Miami Kalideres Terbakar, 20 Mobil Pemadam Dikerahkan!

JAKARTA - Komplek pergudangan di Jalan Kayu Besar II, Kalideres, Jakarta Barat, dilanda kebakaran pada Senin (11/5/2026) malam. Ratusan personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

“Objek gudang (Komplek Pergudangan Miami),” kata Command Centre Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dalam keterangannya.

Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 20.23 WIB dan langsung memulai proses pemadaman satu menit kemudian.

“Situasi masih proses pemadaman,” ujarnya.