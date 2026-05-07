Gudang Oli di Jakut Terbakar, Ratusan Personel Damkar Diterjunkan

JAKARTA - Sebuah gudang oli di Jalan Kapuk Kamal Muara Ujung, Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dilaporkan telah terbakar pada Rabu (6/5/2026) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Objek Gudang Oli terbakar," tulis Command Centre Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/5/2026).

Sedikitnya 100 personel dengan 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Gulkarmat Jakarta Utara melakukan pemadaman sekitar pukul 22.31 WIB. "Pengerahan Unit/Personil : 20 Unit/100 Personil," tulis Gulkarmat DKI Jakarta.

Dugaan penyebab kebakaran pun masih belum diketahui. Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir ratusan juta rupiah.

(Fahmi Firdaus )

