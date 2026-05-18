Pramono Buka Peluang LRT Jakarta Tembus Bandara Soetta via PIK 2

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka peluang jalur LRT Jakarta diperpanjang hingga kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Bahkan, jalur tersebut direncanakan dapat terkoneksi langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Hal itu disampaikan Pramono usai meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong di Riverwalk Island PIK, Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Pramono mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan izin perpanjangan jalur LRT Jakarta dari Stasiun Velodrome menuju Ancol, Jakarta Utara.

“Yang pertama, untuk LRT secara trase sebenarnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat sampai dengan Ancol,” kata Pramono kepada wartawan.

Setelah proyek tersebut rampung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperpanjang jalur dari Ancol menuju kawasan PIK 2. Namun, Pramono menegaskan rencana itu masih membutuhkan persetujuan lanjutan dari pemerintah pusat.