Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pencuri Tas di Bandara Soetta Senilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Nih Tampangnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:21 WIB
3 Pencuri Tas di Bandara Soetta Senilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Nih Tampangnya!
3 Pencuri Tas di Bandara Soetta Senilai Miliaran Rupiah Ditangkap
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap tiga pelaku pencurian tas merek Lululemon di kawasan kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Korban alami kerugian Rp1 miliar.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan tiga tersangka yang ditangkap berinisial R alias K, A, dan F.

"Tiga tersangka berhasil diamankan terkait kasus pencurian dan penadahan barang ekspor berupa tas merek Lululemon. Menyebabkan kerugian lebih dari Rp1 miliar bagi perusahaan ekspor," kata Wisnu, Jumat (15/5/2026).

Wisnu menjelaskan, para tersangka ditangkap di Karawaci, Kota Tangerang, pada Rabu (29/4) lalu. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan kehilangan barang ekspor milik PT Pungkook Indonesia One.

“Kemudian melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan rekaman CCTV di area RA BST dan Pergudangan Soewarna Bandara Soekarno-Hatta,” ujar dia.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono mengatakan kasus bermula saat perusahaan menerima pemberitahuan dari pelanggan di Shanghai, China, terkait hilangnya 108 tas yang dikirim melalui kargo Garuda Indonesia.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menemukan 40 karton sengaja dipisahkan pelaku saat pemeriksaan X-Ray.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217717/kejahatan-vxEP_large.jpg
Polisi Gerebek Gudang Motor Hasil Kejahatan, Direktur Perusahaan Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213907/krl-vcWz_large.jpg
Viral Wanita Diarak Usai Kepergok Curi Handphone di Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213492/pencurian-0shJ_large.jpg
Curi Motor, Pria di Bogor Bonyok Diamuk Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212698/pencurian-nmJH_large.jpg
Viral Curi HP saat Korban Tidur di Cipulir, Pria Ini Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202351/maling-lLk3_large.jpg
Maling Necis di Hotel Mewah Jakpus Diciduk, Pakai Lanyard Berlagak Orang Kantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201714/pencurian-LZeW_large.jpg
3 Pencuri Batik Rp1,3 Miliar di JCC Jakpus Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement