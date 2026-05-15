3 Pencuri Tas di Bandara Soetta Senilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Nih Tampangnya!

JAKARTA - Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap tiga pelaku pencurian tas merek Lululemon di kawasan kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Korban alami kerugian Rp1 miliar.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan tiga tersangka yang ditangkap berinisial R alias K, A, dan F.

"Tiga tersangka berhasil diamankan terkait kasus pencurian dan penadahan barang ekspor berupa tas merek Lululemon. Menyebabkan kerugian lebih dari Rp1 miliar bagi perusahaan ekspor," kata Wisnu, Jumat (15/5/2026).

Wisnu menjelaskan, para tersangka ditangkap di Karawaci, Kota Tangerang, pada Rabu (29/4) lalu. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan kehilangan barang ekspor milik PT Pungkook Indonesia One.

“Kemudian melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan rekaman CCTV di area RA BST dan Pergudangan Soewarna Bandara Soekarno-Hatta,” ujar dia.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono mengatakan kasus bermula saat perusahaan menerima pemberitahuan dari pelanggan di Shanghai, China, terkait hilangnya 108 tas yang dikirim melalui kargo Garuda Indonesia.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menemukan 40 karton sengaja dipisahkan pelaku saat pemeriksaan X-Ray.