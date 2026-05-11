Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gerebek Gudang Motor Hasil Kejahatan, Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:34 WIB
Polisi Gerebek Gudang Motor Hasil Kejahatan, Direktur Perusahaan Jadi Tersangka
Polisi bongkar gudang motor hasil kejahatan (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan motor hasil tindak pidana di Jalan Kemandoran VIII, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Ribuan motor yang tersimpan di gudang itu siap diekspor ke luar negeri.

Pantauan Okezone, sebanyak 1.499 unit kendaraan bermotor terparkir rapi di gudang tersebut. Beberapa di antaranya sudah dibongkar agar bisa diekspor lebih mudah.

Adapun ribuan motor itu terlihat masih dalam kondisi baru. Seluruh kendaraan juga terlihat belum memiliki nomor polisi kendaraan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan gudang ini dikelola oleh PT Indo Bike 26. Polisi turut menetapkan Direktur perusahaan tersebut yakni WS menjadi tersangka.

"Kami saat ini sudah menetapkan terhadap salah satu tersangka inisial WS. Kami akan mendalami ini baik dari penyedia, pengepul maupun eksportirnya," ujar Iman di lokasi, Senin.

Iman menambahkan ribuan kendaraan ini diduga berasal dari hasil tindak pidana kejahatan lantaran pelaku tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan hingga bukti faktur hasil jual beli. Kebanyakan kendaraan ini berasal dari pengalihan kendaraan yang memiliki jaminan fidusia.

Polisi juga menduga para pelaku menggunakan data pribadi orang lain untuk mengambil kendaraan dari dealer tanpa melunasinya. Kemudian, kendaraan itu dijual kembali ke luar negeri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213907/krl-vcWz_large.jpg
Viral Wanita Diarak Usai Kepergok Curi Handphone di Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213492/pencurian-0shJ_large.jpg
Curi Motor, Pria di Bogor Bonyok Diamuk Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212698/pencurian-nmJH_large.jpg
Viral Curi HP saat Korban Tidur di Cipulir, Pria Ini Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202351/maling-lLk3_large.jpg
Maling Necis di Hotel Mewah Jakpus Diciduk, Pakai Lanyard Berlagak Orang Kantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201714/pencurian-LZeW_large.jpg
3 Pencuri Batik Rp1,3 Miliar di JCC Jakpus Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201503/pencurian-q9xE_large.jpg
Polisi Kantongi Identitas Pencuri Batik Pesinetron Ady Sky Senilai Rp1,3 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement