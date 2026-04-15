Waspada! Pelaku Curanmor Kini Menyamar Jadi Pasangan Kekasih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |04:10 WIB
Pencurian motor (foto: Okezone)
JAKARTA – Polisi mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Sejak Januari hingga April 2026, terdapat sembilan kasus curanmor yang berhasil diungkap.

"Kasus terbanyak adalah curanmor, ada sembilan kasus. Kemudian, penggunaan senjata tajam juga masih marak dalam beberapa bulan terakhir," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Awaludin Kanur, Selasa (14/4/2026).

Awaludin menambahkan, modus baru yang terdeteksi adalah pelaku berpura-pura sebagai pasangan kekasih. Hal itu dilakukan untuk mengelabui warga.

"Untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan petugas. Orang tidak akan curiga jika terlihat seperti pasangan biasa," imbuhnya.

Dalam skema kejahatan tersebut, peran perempuan tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga terlibat aktif dalam aksi pencurian. Perempuan berperan sebagai joki, sedangkan laki-laki bertindak sebagai eksekutor.

