Jalan Raya Lenteng Agung Jaksel Ambles, Begini Penampakannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |12:07 WIB
Jalan Raya di Lenteng Agung Jaksel Ambles/Okezone
JAKARTA - Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengalami ambles. Peristiwa itu terjadi karena diduga adanya erosi.

Pantauan Okezone di lokasi, Jumat (29/5/2026), tampak jalan yang ambles itu memiliki kedalaman hampir 2 meter hingga membuat Jalan Raya Lenteng Agung hanya memiliki 1 lajur saja. Padahal, jalanan tersebut sejatinya memiliki 3 lajur di jalur menuju Depok.

Amblesnya jalanan itu diduga terjadi karena tanah di bawah jalan mengalami erosi. Pasalnya, tepat di area jalan ambles itu terdapat gorong-gorong dengan air menggenang. Bahkan, di area yang ambles itu pun terdapat air yang merembes masuk hingga tampak tergenang.

Saat ini, terdapat 1 kendaraan alat berat dari SDA Jakarta untuk melakukan penanganan pada jalanan yang ambles itu. Petugas SDA Jakarta dan Bina Marga juga telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan.

Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Jakarta juga telah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.

Pasalnya, arus lalu lintas di Jalan Raya Lenteng Agung menuju Depok mengalami kemacetan parah karena kejadian tersebut.

