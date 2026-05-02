Bikin Pecah Ban, Jalan Rusak di Tol Jagorawi Rampung Diperbaiki

JAKARTA - PT Jasa Marga menyampaikan perbaikan jalan di ruas Tol Jagorawi telah rampung. Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak pada Kamis (30/4/2026) sempat menyebabkan sejumlah kendaraan pecah ban saat melintas.

Berdasarkan penelusuran petugas di lapangan, ditemukan delapan titik perkerasan jalan yang mengalami kerusakan. Ini mulai dari KM 17 sampai dengan KM 22 Ruas Tol Jagorawi arah Ciawi. Perbaikan jalan dilakukan secara permanen demi kenyamanan pengendara mobil.

"Kami terus memantau hasil pekerjaan untuk mencegah kerusakan berulang, mempertimbangkan intensitas hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Jalan Tol Jagorawi," ucap Senior General Manager JMT Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, dalan keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Ia menyampaikan, pihaknya telah menghubungi penggunaan jalan yang mengalami kendala ban akibat kejadian tersebut. Jasa Marga menyatakan akan bertanggung jawab dengan mengganti kerusakan yang dialami para pengendara.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, kami juga telah menghubungi pengguna jalan yang terdampak serta mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bagian dari proses klaim atas ganti rugi kerusakan kendaraan yang dialami pengguna jalan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan,” kata Widiyatmiko.

Selain penanganan pada titik perkerasan jalan tol, petugas Mobile Customer Service, derek, dan armada juga siaga membantu pengguna jalan yang mengalami kendala di lapangan.

Di sisi lain, Jasa Marga mengucapkan terima kasih atas laporan yang disampaikan pengguna jalan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

