Contraflow Tol Japek Diperpanjang dari KM 47-65

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) atas diskresi kepolisian memperpanjang jalur untuk contraflow di Tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (1/5/2026) sekira pukul 13.10 WIB. Contraflow diberlakukan mulai dari KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menjelaskan, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa pada periode libur panjang Hari Buruh 2026.

“JTT bersama pihak kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal,” ujar Ria dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Contraflow sebelumnya telah diberlakukan dari KM 55 sampai KM 65 arah Cikampek. Contraflow pertama ini diberlakukan pada pukul 10.04 WIB atas diskresi kepolisian.

Jasa Marga mengimbau seluruh pengguna jalan tol untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pengemudi juga diminta untuk kondisi kesehatannya dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.

Tak hanya itu, pengguna jalan diharapkan menjaga jarak aman, serta memperhatikan rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

