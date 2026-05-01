Momen Buruh Main Bola dengan Polisi saat Demo di DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |15:16 WIB
JAKARTA - Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, memperingati Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Dalam aksi itu, terdapat momen berbeda saat polisi bermain bola bersama sejumlah massa buruh.

1. Momen Buruh Main Bola

Berdasarkan pantauan, di tengah aksi demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, terdapat para buruh yang bermain bola di Jalan Gatot Subroto. Mereka tampak asik bermain bola menggunakan bola plastik dengan gawang yang berukuran kecil. 

Dalam momen tersebut, terdapat Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya tengah berjalan kaki dari arah Gerbang Pemuda menuju depan Gedung DPR RI, seolah tengah melakukan patroli pengawasan di tengah aksi demo, yang mana salah satu anggota Jatanras tersebut adalah Aiptu Zakaria atau dikenal Jacklyn Choppers. 

Tak lama setelah dari depan Gedung DPR RI, tampak anggota Jatanras ikut bermain bola bersama buruh.

Meski tak berlangsung lama, tampak adanya suasana akrab di antara anggota Jatanras dengan para buruh tersebut. Mereka tampak bermain sambil tertawa-tawa di tengah jalanan yang ditutup itu.

Hingga kini, massa buruh masih melakukan penyampaian pendapatnya di depan Gedung DPR RI menggunakan pengeras suara. Mereka demo dengan tertib dengan pengawalan dari petugas gabungan TNI-Polri.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
