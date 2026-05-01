HOME NEWS NASIONAL

Terima Buruh, Dasco Ungkap Prabowo Titip Salam ke Massa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |14:53 WIB
JAKARTA - Pimpinan DPR RI menerima audiensi aliansi buruh yang tidak menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) bersama Presiden Prabowo Subianto. Audiensi digelar di kompleks parlemen, Jumat (1/5/2026).

Sebelum audiensi dimulai, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku menerima telepon dari Presiden Prabowo. Dalam komunikasi tersebut, Prabowo menitipkan salam bagi buruh yang tidak hadir di perayaan May Day di Monas.

"Tadi saya menerima telepon dari Bapak Presiden. Walaupun tadi kawan-kawan tidak bersama dengan presiden merayakan hari buruh, titip salam dari Pak Presiden mengucapkan selamat hari buruh buat kawan-kawan sekalian," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026).

Aliansi buruh yang hadir dalam audiensi di antaranya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Kelompok ini sebelumnya berencana menggelar aksi terpisah dari peringatan Hari Buruh di Monas.

Ketua Umum KASBI, Sunarno, menegaskan keputusan tidak bergabung dalam perayaan di Monas bukan karena sikap antipati terhadap pemerintah. Ia menyebutkan, langkah tersebut diambil untuk menyuarakan kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih buruk.

"Kami sengaja melakukan aksi di gedung DPR, tidak di Monas bersama Presiden. Kami juga diundang tapi bukan berarti kami apa membenci pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk," ujar Sunarno.

 

