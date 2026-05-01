May Day 2026, Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR RI Suarakan Aspirasi

JAKARTA - Ribuan massa aksi demo dari elemen buruh mulai mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) siang. Mereka datang untuk menyuarakan aspirasinya saat Hari Buruh.

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan, personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan aksi demo di Gedung DPR RI.

"Massa yang menuju DPR melaksanakan aksi unjuk rasa berjumlah kurang lebih 5.000 massa dari Banten, Jawa Barat, dan Tangerang Raya,”ujarnya pada wartawan, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, massa aksi demo dari buruh di depan Gedung DPR RI itu akan langsung diterima DPR RI untuk berdiskusi. Masaa akan membubarkan diri paling lama sekira pukul 17.30 WIB.

Pantauan Okezone, massa aksi dari elemen buruh mulai berdatangan sejak sekira pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR RI.

Salah satunya dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), mereka berkumpul di depan Gedung DPR RI dengan memakai seragam warna merah.