Buruh Demo di Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Padat Merayap

JAKARTA - Ribuan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI pada Kamis (7/5/2026). Saat ini, terpantau arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto padat merayap.

Para buruh yang bakal melakukan aksi demo di depan Gedung Kemnaker RI mulai berdatangan. Bahkan, ada pula satu mobil komando terparkir di pelataran depan pagar Kemnaker RI.

Namun, para buruh belum melakukan aksinya. Mereka masih melakukan persiapan dan menunggu buruh lainnya datang. Terlihat para buruh membawa spanduk dan bendera bertuliskan asal organisasi mereka serta tuntutan yang ingin disampaikan.

Di Jalan Gatot Subroto depan Gedung Kemnaker RI, tepatnya dari arah Kuningan menuju Cawang, arus lalu lintas terlihat padat meski cenderung lancar. Kendaraan masih bisa melintas dengan kecepatan 15-20 km per jam.

Sedangkan arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kuningan tampak macet, khususnya kendaraan yang mengarah ke Jalan Kapten Tendean. Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar Gedung Kemnaker RI untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

(Arief Setyadi )

