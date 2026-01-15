Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.683 Polisi Kawal Demo Buruh dan Ojol Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |10:00 WIB
1.683 Polisi Kawal Demo Buruh dan Ojol Hari Ini
1.683 Polisi Kawal Demo Buruh dan Ojol Hari Ini (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A
JAKARTA - Polisi menerjunkan ribuan personelnya untuk mengawal pengamanan demonstrasi elemen buruh yang digelar pada hari ini, Kamis (15/1/2026). Selain itu, polisi dikerahkan untuk menjaga unjuk rasa dari kelompok ojek online (ojol). 

Dalam aksi unjuk rasa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi di Gedung DPR RI sebelum bergerak menuju Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk mengamankan demo buruh tersebut Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 685 personel gabungan. 

Tak hanya di DPR, aparat menyiapkan pengamanan ketat di kawasan Silang Selatan Monas. Hal itu mengingat di lokasi ini ada unjuk rasa dari Koalisi Ojol Nasional bersama sejumlah elemen massa lainnya. Sebanyak 998 personel disiagakan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi.

"Total pelayanan aksi unjuk rasa 1.683 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres dan Polsek jajaran," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Erlyn menyebutkan, pengamanan akan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis. “Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya," ujarnya.

Namun, kepolisian mengingatkan seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi yang berujung tindakan anarkis.

“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” ucapnya. 

Demo buruh bakal dimulai pukul 10.30 WIB. KSPI dan Partai Buruh membawa empat tuntutan utama dengan fokus pada persoalan upah dan regulasi ketenagakerjaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195473//demo_buruh-3MKQ_large.jpg
Demo di DPR dan Kemnaker, Ini Tuntutan Para Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195467//demo_buruh-b3NT_large.jpg
Besok, Seribu Buruh Bakal Demo di DPR dan Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195305//demo_ojol-2ouJ_large.jpg
Demo Ojol di Monas, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195266//iran-Nwpi_large.jpg
Iran Tangkap Kelompok Teroris Terkait Israel, Rencanakan Pembunuhan hingga Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/18/3195109//demonstrasi-jIZe_large.jpg
Korban Tewas Kerusuhan di Iran Melonjak Jadi 646 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194730//demonstrasi_di_minneapolis-puSh_large.jpg
Puluhan Ribu Orang Berdemonstrasi di Minneapolis, Protes Penembakan Mematikan oleh ICE
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement