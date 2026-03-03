Advertisement
Prabowo Undang Jokowi, Megawati, dan SBY ke Istana Malam Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |14:17 WIB
Prabowo Undang Jokowi, Megawati, dan SBY ke Istana Malam Ini
Presiden Prabowo bersama Jokowi dan SBY di Istana (Foto: Dok Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, untuk menghadiri pertemuan diskusi dan silaturahmi bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Undangan tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, Jokowi dipastikan akan menghadiri undangan dari Presiden Prabowo. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah.

"Ya betul, Presiden Jokowi hadir," ujar Syarif saat dikonfirmasi Okezone.

