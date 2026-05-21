Arahan Presiden Prabowo di DPR Wujudkan Ekonomi Patriotik

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Paripurna DPR RI menempatkan kebijakan strategis Indonesia dalam konteks dinamika ekonomi global. Prabowo menegaskan pentingnya Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF).

Kedua instrumen tersebut dipandang sebagai upaya implementatif untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendati gagasan tersebut menuai pro dan kontra di ruang publik, termasuk anggapan bahwa sejumlah kebijakan masih bersifat wacana.

Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N), Abi Rekso, menyatakan kebijakan tersebut perlu didukung dan bahkan menjadi bagian dari sikap patriotik.

“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD ’45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasar global. Dalam istilah saya Ekonomi Patriotik,” ujar Abi Rekso dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Ia juga mengapresiasi kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, serta TNI-AL untuk produksi kedelai. Ia menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu melibatkan unsur militer dalam pelaksanaannya, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menurutnya dapat dipimpin dari unsur militer agar sinergi kebijakan pangan lebih kuat.

“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada tiga pilar Ekonomi Patriotik: militer, masyarakat sipil, dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insha Allah stabilitas ekonomi terjaga,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

