Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akui MBG Banyak Kekurangan: Kita Tutup 3.000 Dapur!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:24 WIB
Prabowo Akui MBG Banyak Kekurangan: Kita Tutup 3.000 Dapur!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki banyak kekurangan. Bahkan, Prabowo mengungkapkan lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sudah ditutup karena tak memenuhi standar.

"Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo pun meminta para pejabat, anggota DPR, dan kepala daerah untuk memeriksa kelayakan dapur MBG. Dia memastikan akan menindak tegas dapur MBG yang tidak sesuai standar.

"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219656//presiden_prabowo_subianto-sxa9_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Jadi Pemerintah yang Engke Kumaha, Bukan Kumaha Engke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219653//prabowo-s5Yo_large.jpg
Prabowo: Puluhan Persen Perdagangan Dunia Lewat Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219646//prabowo-49e3_large.jpg
Sejumlah Target Prabowo di 2027 dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219639//prabowo_subianto-RIUg_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219616//prabowo_subianto-dRjy_large.jpg
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219609//prabowo_subianto-HTkz_large.jpg
Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Kemakmuran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement